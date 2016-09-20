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Fırat Kalkanı'nda 2 şehit

Fırat Kalkanı Harekatı, 26'ıncı gününde devam ederken, Cerablus ve Çobanbey arasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 asker şehit oldu.

Fırat Kalkanında 2 askerimiz şehit
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 24 Ağustos'ta Suriye'nin Cerablus kentinin DAEŞ'den temizlenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması için başlatılan Fırat Kalkanı harekatında bugün 2 asker daha şehit oldu.

Cerablus ile Çobanbey arasındaki bölgede yürütülen harekatta meydana gelen patlamada yaralandığı ve tedavi için getirildikleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamayan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, harekatta böylece şehit olan asker sayısı 10'a yükselmiş oldu.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 12:11
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