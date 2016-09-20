Cerablus ile Çobanbey arasındaki bölgede yürütülen harekatta meydana gelen patlamada yaralandığı ve tedavi için getirildikleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamayan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, harekatta böylece şehit olan asker sayısı 10'a yükselmiş oldu.
Fırat Kalkanı'nda 2 şehit
Fırat Kalkanı Harekatı, 26'ıncı gününde devam ederken, Cerablus ve Çobanbey arasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 asker şehit oldu.
Cerablus ile Çobanbey arasındaki bölgede yürütülen harekatta meydana gelen patlamada yaralandığı ve tedavi için getirildikleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamayan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, harekatta böylece şehit olan asker sayısı 10'a yükselmiş oldu.
Etiketler: Cerablus operasyonu , TSK
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