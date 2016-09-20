Eski radar cezaları ödenecek mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kesilen cezalarla vatandaşı canından bezdiren elektronik radar sisteminin yeniden düzenleneceğini belirtmişti.

Haber7'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı, "sabit radar" olarak bilinen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki (TEDES) "tuzak" uygulamasını kaldırarak yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre, yerleşim yerleri giriş ve çıkışında yol üstü levhalar ile sabit radar uygulaması olduğuna dair ışıklı uyarı levhaları konulacak. Sabit radar noktalarından 500 metre öncesi ve sonrasında farklı hız limiti uygulanmayacak, 500 metre öncesinde sürücüler hız limitlerini de gösterir şekilde trafik levhalarıyla uyarılacak ve vatandaşın bu konudaki mağduriyeti giderilecek.

Bu düzenlemeyle beraber birçok sürücü rahat bir nefes alırken, tuzak radardan mağdur olan binlerce vatandaşın kafasındaki soru ise eski cezaların ödenip ödenmeyeceği oldu.

ESKİ CEZALAR ÖDENECEK Mİ?

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız avukatlar 'Hukukta kural konduğu andan itibaren geçerlidir' ilkesinin olduğunu ancak haksız olarak kesilen cezalarla ilgili mahkemelere başvurulduğu takdirde cezalarda kısmı iptallerinin gerçekleşebileceğini belirtti.

MAHKEMEYE BAŞVURU YAPTI, CEZALARI İPTAL OLDU

Ordu'da 3 ay önce hizmete giren Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kapsamında, otomobiliyle Karadeniz Sahil Yolu'nda 17 kez hız ihlali yaparak radara giren bir vatandaş, 4680 TL'lik trafik cezasının iptali için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme 3 dakika arayla kesilen TEDES radar cezasını hukuka aykırı bularak cezayı iptal ederek sadece 4 cezanın ödenmesine karar vermişti.

13 CEZASINI İPTAL ETTİRDİ

Sürücünün kesintisiz olarak devam eden tek eylemine birden fazla idari para cezası verilmesi hukuka ve TKK'nın ruhuna uygun değildir.

5326 Sayılı Kabahatler Kanu'nun 15/2 maddesinde 'Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır' hükmü yer almaktadır.

'FİİL TEK SAYILIR' HÜKMÜ VAR

13 cezayı iptal eden mahkeme vatandaşın durumunu, aynı mülki idari sınırlar içerisinde, aynı hız limitinin geçerli olduğu yolda, aynı seyrüsefer sırasında yakın zaman aralığında birden fazla tespit edilen, hız ihlali eyleminin hukuk tekniği açısından 'kesintisiz olarak devam eden tek eylem' olarak değerlendirdi.