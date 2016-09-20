Erdoğan'dan dünyaya FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, FETÖ'yle mücadele etmeleri konusunda dünya liderlerine çağrıda bulundu. Erdoğan şöyle konuştu:

"KARŞINIZDA BULUNUYORSAM MİLLETİMİZİN CESUR VE ASİL DURUŞU SAYESİNDEDİR"

"Günümüzde terör örgütleri çeşitli şeylere başvuruyor. 15 Temmuz gecesi kısa adı FETÖ olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün başlattığı darbe girişimine maruz kaldık 241 vatandaşıımızı şehit ettiler. Parlamento binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bu terör örgütü tarafından savaş uçaklarıyla bombalandı. Tanklar insanları ezip geçti. Helikopterlerden sivillerin üzerine ateş açıldı. Bu darbe girişimi milletimizin demokrasisine, geleceğine ve anayasal düzenine kahramanca sahip çıkmasıyla bertaraf edildi. Milletimle iftihar ediyorum. Ve 29 gün gece sabahlara kadar demokrasi nöbetleri tuttukları için iftihar ediyorum. Hain darbe teşebbüsünü canını hiçe sayarak, bedenini tankların önüne siper eden milletimle iftihar ediyorum. Karşınızda bulunuyorsam milletimizin cesur ve asil duruşu sayesindedir"

"FETÖ İLE MÜCADELE ETMEZSENİZ YARIN GEÇ OLABİLİR"

"Bugün temsil edilen ülkelerin büyük bölümü bu yapılanmanın tehditi altındadır. Türkiye'nin ötesinde tüm dünyayı boyunduruğu altına almak gibi derin sapkınlık içerisindedir. Devlet kurumlarına sızmak, toplumu etkilemek ve ekonomik kaynaklara hakim olma hedefindeler. FETÖ'ye süratle önlem alınması çağrısında bulunuyorum. FETÖ ile mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir. Bu örgütün kurumları ve örgütle bağlantılı kişiler tarafından kullanılan Türkiye gibi ifadelerin kesinlikle ülkemizle ilgisinin bulunmadığını belirtmek isterim."