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Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

, 71. BM Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği New York’ta İngiltere Başbakanı Theresa May’i kabul etti.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü
ABD'nin New York kentinde bulunan , ikili görüşme gerçekleştirme fırsatı da edindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-İngiltere ilişkilerinin yanı sıra terörle mücadele, mülteci krizi ve İngiltere'nin AB'den ayrılması konuları da ele alındı.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 19:52
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