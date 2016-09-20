Domuzlar kuşadası’na indi

Aydın Kuşadası'ndaki Güzelçamlı Milli Parkı'nda aç kalan domuz sürüsü, 'Kalamaki' olarak bilinen parka indi. Necret ve BelginKabakulak çifti, 2.5 yaşındakiikiz torunları Zeynep ve Sarp'laKalamaki'de gezerken, yanlarınadomuz sürüsü geldi. Çocukların irili ufaklı 10 domuzun yer aldığı sürüden korkmaması dikkat çekti. Küçük çocuklardan Sarp, domuzları anneannesinin kucağında izlerken Zeynep, yanlarına gitti ve elindekiekmeği ufak parçalara ayırarakdomuzlara attı. Domuz sürüsü ekmek parçasını kapabilmek için çaba harcadı.
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