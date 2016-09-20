  1. Ölümden ağır ceza...
  2. Tek isteği dışarı çıkmak

lar kuşadası’na indi

Domuzlar kuşadası’na indi
Aydın Kuşadası'ndaki Güzelçamlı Milli Parkı'nda aç kalan sürüsü, 'Kalamaki' olarak bilinen parka indi. Necret ve Belgin Kabakulak çifti, 2.5 yaşındaki ikiz torunları Zeynep ve Sarp'la Kalamaki'de gezerken, yanlarına domuz sürüsü geldi. Çocukların irili ufaklı 10 domuzun yer aldığı sürüden korkmaması dikkat çekti. Küçük çocuklardan Sarp, domuzları anneannesinin kucağında izlerken Zeynep, yanlarına gitti ve elindeki ekmeği ufak parçalara ayırarak domuzlara attı. Domuz sürüsü ekmek parçasını kapabilmek için çaba harcadı.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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