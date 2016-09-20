Demirtaş şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş'ı, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırdı.
Demirtaş'a davetiye çıkarıldığı öğrenildi.
20 Eylül 2016, Salı 17:16
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