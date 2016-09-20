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Demirtaş şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı 'ı şüpheli sıfatıyla ifadesi alınması için adliyeye çağırdı.

Demirtaş şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı HDP Eş Genel Başkanı 'ı, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırdı.

Demirtaş'a davetiye çıkarıldığı öğrenildi.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 17:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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al&#231;ak&#231;a alçakça

GELMEZ

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cevapla 20.09.2016 17:52
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