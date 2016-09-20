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DAEŞ’e hava harekatı
Sınırımızı hedef alan terör örgütlerine yönelik operasyon, hız kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kararlılıkla sürdürüldü. Bu kapsamda terör örgütü DAEŞ'e hava harekatı düzenlendi. Harekatta, teröristler etkisiz hale getirildi. 'in cephanelik ve karargah olarak kullandığı 3 hedef de yerle bir edildi.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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