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Çocuk istismarcısı !

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () bir kirli oyunu daha gün yüzüne çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'ye yönelik soruşturmasında, şüphelilerden birinin, 5 yaşındaki çocuğu adına açtığı hesap üzerinden, Tokyo'dan New York'a kadar birçok ülkedeki hesaplara milyonlarca lira aktardığı belirlendi.

Çocuk istismarcısı FETÖ!

Savcılar, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklananlardan elde edilen bilgiler üzerinden yeni veri ve kişilere ulaşmaya devam ediyor. Tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdür Yardımcısı Bayram Çiftçi'nin telefonunda bulunduğu belirtilen "ByLock" isimli programdan Çiftçi'nin "cemaat abisi" olduğu savunulan Erdem K. ismine ulaştı.

Erdem K'nin 5 aylık hamile eşi Nilgün K, 17 bavulla yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Tutuklamaya sevk edilen Nilgün K, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çifte yönelik incelemeler sonucunda, Nilgün K'nin, 5 yaşındaki kızı B.G.K. adına açtığı banka hesabı üzerinden, New York, Oslo, Frankfurt, Tokyo, Kopenhag, Milano, Düsseldorf, Londra ve Montreal gibi dünyanın değişik şehirlerindeki banka hesaplarına, 28 defada, milyonları bulan para transferi yaptığı saptandı.

Savcılık, Nilgün K'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. Erdem K'nin gözaltındaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Bayram Çiftçi, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek, itiraflarda bulunmuştu. Meslek hayatı boyunca "cemaat imamları" ile görüştüğünü, darbe gecesine kadar da görüşmelerinin sürdüğünü kabul eden Çiftçi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini kaydetmişti.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 12:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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G&#246;kt&#252;rk Göktürk

Bu iblisin uşakları rahat durmayacak devlet hiç kimsenin gözünün yaşına bakmamalı ve sonuna kadar temizlemeli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2016 14:34
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