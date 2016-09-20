Çocuk istismarcısı FETÖ!

Savcılar, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklananlardan elde edilen bilgiler üzerinden yeni veri ve kişilere ulaşmaya devam ediyor. Tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdür Yardımcısı Bayram Çiftçi'nin telefonunda bulunduğu belirtilen "ByLock" isimli programdan Çiftçi'nin "cemaat abisi" olduğu savunulan Erdem K. ismine ulaştı.

Erdem K'nin 5 aylık hamile eşi Nilgün K, 17 bavulla yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Tutuklamaya sevk edilen Nilgün K, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çifte yönelik incelemeler sonucunda, Nilgün K'nin, 5 yaşındaki kızı B.G.K. adına açtığı banka hesabı üzerinden, New York, Oslo, Frankfurt, Tokyo, Kopenhag, Milano, Düsseldorf, Londra ve Montreal gibi dünyanın değişik şehirlerindeki banka hesaplarına, 28 defada, milyonları bulan para transferi yaptığı saptandı.

Savcılık, Nilgün K'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. Erdem K'nin gözaltındaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Bayram Çiftçi, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek, itiraflarda bulunmuştu. Meslek hayatı boyunca "cemaat imamları" ile görüştüğünü, darbe gecesine kadar da görüşmelerinin sürdüğünü kabul eden Çiftçi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini kaydetmişti.