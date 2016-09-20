Cinayet mi intihar mı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde bayramlaşmak için eski kayınvalidesinin evine ziyarete giden 21 yaşındaki Neslihan Taş, 3. kattaki balkondan düştü. Ağır yaralanan genç kadın AdnanMenderes Üniversitesi Tıp FakültesiHastanesi'ne kaldırıldı. 6 gün boyuncayoğun bakımda kalan Taş, önceki günhayatını kaybetti. İlk etapta intihargirişimi olarak değerlendirilen olayıncinayet olduğunu iddia eden genç kadınınyakınlarının şikayeti üzerine savcılıksoruşturma başlattı. Polis ekipleri şikayet üzerine Neslihan Taş'ın kayınvalidesinin evinde inceleme yaptı. Olay 12 Eylül'de bayramın 3. günü meydana geldi. İddiaya göre, Nesilah Taş kayınvalidesini ziyarete gitti. Bu sırada eski eşi sevgilisiyle eve geldi. Çıkan tartışma üzerine bir çocuk annesi genç kadın balkondan atladı.
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