  1. Hız tutkusu engel tanımadı
  2. Rota Hindistan

Cinayet mi intihar mı!

Bayram ziyaretinde balkondan düşen Neslihan Taş’la ilgili korkunç iddia...

Cinayet mi intihar mı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde bayramlaşmak için eski kayınvalidesinin evine ziyarete giden 21 yaşındaki Neslihan Taş, 3. kattaki balkondan düştü. Ağır yaralanan genç kadın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 gün boyunca yoğun bakımda kalan Taş, önceki gün hayatını kaybetti. İlk etapta intihar girişimi olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğunu iddia eden genç kadının yakınlarının şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Polis ekipleri şikayet üzerine Neslihan Taş'ın kayınvalidesinin evinde inceleme yaptı. Olay 12 Eylül'de bayramın 3. günü meydana geldi. İddiaya göre, Nesilah Taş kayınvalidesini ziyarete gitti. Bu sırada eski eşi sevgilisiyle eve geldi. Çıkan tartışma üzerine bir çocuk annesi genç kadın balkondan atladı.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar