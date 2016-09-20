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'ne alındı!

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz şubat ayında ne tam üyelik için müracaat eden 'in üyelik başvurusu için gereken kriterleri yerine getirdiği ve tam üyelik başvurusunun kabul edildiği açıklandı.

Bosna Hersek Avrupa Birliğine alındı!

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz şubat ayında ne tam üyelik için müracaat eden 'in üyelik başvurusu için gereken kriterleri yerine getirdiği ve tam üyelik başvurusunun kabul edildiği açıklandı.

BAŞBAKAN'DAN İLK YORUM
"Bugün Bosna Hersek'in Avrupa istikametinde ve geleceği için tarihi bir gün yaşıyoruz" diyen Bosna Hersek Başbakan'ı Denis Zvizdiç bu ilerlemenin en çok Bosna Hersek gençliği için önemli olduğunu söyledi.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 17:49
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