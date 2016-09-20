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Bakan Kaya’dan destek telefonu

Bakan Kaya’dan destek telefonu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da evine giderken şort giyindiği gerekçesiyle otobüste li saldırıya uğrayan Ayşegül T. ile telefonda görüştü. Talihsiz hemşireye geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kaya, "Kadına şiddet her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız" dedi. Öte yandan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla ikinci kez adliyeye sevk edilen saldırgan Abdullah Çakıroğlu tutuklandı. Bu arada Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağının yasalaşmasıyla, Ayşegül T.'ye benzer suçları işleyenler hakkında tutuklama kararı verilebilecek.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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