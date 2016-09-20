Bakan Kaya’dan destek telefonu

Aileve SosyalPolitikalarBakanıDr. FatmaBetülSayan Kaya, İstanbul'da evine giderkenşort giyindiği gerekçesiyle otobüste tekmelisaldırıya uğrayan Ayşegül T. ile telefondagörüştü. Talihsiz hemşireye geçmiş olsundileklerini ileten Bakan Kaya, "Kadınaşiddet her ne sebeple olursa olsunkabul edilemez. Bakanlık olarak olayıntakipçisi olacağız" dedi. Öte yandan 'halkıkin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıylaikinci kez adliyeye sevk edilen saldırganAbdullah Çakıroğlu tutuklandı. Bu aradaAdalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısıtaslağının yasalaşmasıyla, Ayşegül T.'ye benzersuçları işleyenler hakkında tutuklama kararıverilebilecek.
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