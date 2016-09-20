Babasının kızı

Yeni eğitim öğretim döneminin açılışında FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar unutulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit ÖmerHalisdemir'in kızının okuduğu devlet okuluna da bir istisna yaparak babasının ismini verdi. 15 Temmuz'un kahraman şehidi Halisdemir'in kızı Elifnur babasının ismi verilen okulunda düzenlenen törende kahraman şehidin kızı olduğunu bir kez daha gösterdi. Okulun açılış töreninde veliler, öğretmenler, öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, Elifnur, "Babası gibidimdik" ayakta durdu ve arkadaşları ile yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Anne Hatice Halisdemir ise çocukları için özel okulların burslu okuma tekliflerini reddetti. Eşine yakışır şekilde çocuklarını devletin okulunda, okutacağını bildirdi.
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