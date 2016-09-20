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Babasının kızı

İhanet gecesinin seyrini değiştiren ’in adı Türkiye genelinde birçok okula verildi. Kahramanın kızı Elif Nur da dün babasının ismini taşıyan lisede eğitimine başladı.

Babasının kızı
Yeni eğitim öğretim döneminin açılışında FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar unutulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Ömer Halisdemir'in kızının okuduğu devlet okuluna da bir istisna yaparak babasının ismini verdi. 15 Temmuz'un kahraman şehidi Halisdemir'in kızı Elifnur babasının ismi verilen okulunda düzenlenen törende kahraman şehidin kızı olduğunu bir kez daha gösterdi. Okulun açılış töreninde veliler, öğretmenler, öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, Elifnur, "Babası gibi dimdik" ayakta durdu ve arkadaşları ile yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Anne Hatice Halisdemir ise çocukları için özel okulların burslu okuma tekliflerini reddetti. Eşine yakışır şekilde çocuklarını devletin okulunda, okutacağını bildirdi.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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