'Bab'a operasyon

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için dün New York'a hareketinden önce önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası ajanslar, Erdoğan'ın Suriye konusundaki açıklamalarını 'flaş' olarak geçti:



♦ Münbiç operasyonunda 'kesinlikle PYD, YPG olmayacak' dedik. Bölgenin yüzde 95'i Araplar'a ait olduğu halde bunlar tuttular Münbiç'i sanki PYD ve YPG'ye ait olan bir yermiş gibi gösterdiler. Hatta, oradan girmemizi, ondan sonra kuzeye doğru çıkmamızı istediler. 'Olmaz, yanlış. Gelin bu işi kuzeyden güneye doğru yapalım. Türkiye olarak biz de üzerimize düşeni yapalım' dedik. Dediler ki 'O, 3 ay, 4 ay sürer.' Ne oldu? 15, 20 günde iş bitti. 'Haklıymışsınız.' Şimdi öyle diyorlar ama işte haklı olmak bir şey getirmiyor ki.



♦ Burada bizi dinleyin. Biz sizinle NATO'da beraberiz. Bizim stratejik ortaklığımız var. Bu pisliği temizleyelim. Cerablus halloldu. Cerablus halkı şimdi dört dörtlük sevinç içinde dönüyor mu? Dönüyor. Biz de Kızılayımız'la, AFAD'ımızla oraya her türlü yardımı gönderiyoruz. Aynı şekilde Rai. Orası da temizlendi.



♦ Şimdi Bab'a doğru iniyoruz ama 'Oraya kadar niye iniyorsunuz?' Şimdi soru bu. Ya ineceğiz. Bizim buraları bize tehdit unsuru olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bunu biz daha önce görüştük. Güvenli bölge olarak ilan edelim. Ben bunu Başkan Obama ile Antalya G20'de çok detaylı görüştüm. Aynı şeyleri o da kabul etti ama uygulamaya gelince olmadı. Uygulamaya gelince kimse ortada yok. Bize daha fazla ilerlemeyin diyorlar. İlerleyeceğiz. Nereye gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz.



♦ Bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi FETÖ ve militanları için güvenli bir sığınak değildir.



♦ BM Genel Kurulu'na hitabım 15 Temmuz darbe girişimi teşebbüsü ve 241 kişinin kanını döken FETÖ'nün dünyaya anlatılması için vesile olacaktır. Dostlarımızı uyaracağız. Örgütün inine girmeye devam edeceğiz. Dünyanın hiçbir ülkesi, bölgesi FETÖ için güvenli bir sığınak değildir.



♦ ABD'nin özel kuvvetleri, ÖSO tarafından istenmedi. Bizim yetkililerimiz, bizim özel kuvvetler mensuplarımız 30 kadar ABD'li özel kuvvetleri oradan çıkardı.



ERDOĞAN, NEW YORK'TA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 71. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere dün akşam New York'a geldi. Özel uçak TUR ile JFK Havaalanı'na inen Erdoğan'ı, Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan'a New York'ta bulunduğu sürece Bakanlar Veysi Kaynak, Bekir Bozdağ, Fatma Betül Sayan, Ömer Çelik, Nihat Zeybekci, Berat Albayrak ve milletvekilleri eşlik edecek.