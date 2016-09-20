Almanlar’a İncirlik izni

Bakanlar Kurulu toplantısı 5 saat sürdü. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kamuda tasarruf için yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Canikli, "Bütçedeki harcama eğilimini düşürecek çalışma yapılıyor. Kamuda tasarruf alışkanlığı yok. Bütçe yaparken rakamları yukarı çekme eğilimi var. Aşırı harcama eğiliminin ortadan kaldırılması hedefleniyor" dedi.



ZİYARET EDEBİLİRLER

Canikli, Alman parlamentere İncirlik için izin verildiğini de anlattı: Alman parlamentosunun 1915 olaylarıyla ilgili olarak verdiği saçma karar nedeniyle böyle bir politika uygulamıştık. Fakat daha sonra Sayın Merkel'in bir açıklaması oldu. Alınan bu kararın hukuki değil siyasi bir karar anlamına gelen bir açıklama yaptı. Bu da bizim şuandaki beklentilerimizi karşılayan bir açıklama. Bundan sonra talepleri olması durumunda İncirlik'i ziyaretlerine izin vereceğiz. Ekim ayında ziyaret etmeleri hususunda da Dışişleri Bakanlığı tarafından izin verilmiştir. Bunu kullanıp kullanmayacaklarını bilmiyoruz. Ziyaretin önünde engel kalmamıştır.