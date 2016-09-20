Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlerin giriştiği işgal ve darbe girişiminden kurtulduğunu belirtti.

"CHP FETÖ SAVCILARININ HAZIRLADIĞI DOSYALARLA AK PARTİ'YE SALDIRIYORDU"

FETÖ'nün Türkiye için ne kadar tehlikeli bir çete olduğunu 17-25 Aralık sürecinden bu yana her yerde anlattıklarını vurgulayan Turan, "O dönem başta CHP olmak üzere muhalefet partileri büyük bir iştahla, FETÖ savcılarının hazırladığı dosyalarla AK Parti'ye saldırıyordu. Muhalefet partilerinin son 3 yıllık siciline baktığımızda neredeyse hepsi FETÖ'nün argümanlarıyla bire birdi." ifadelerini kullandı.

"MEYDANLARDA ZEKERİYA ÖZ'E ÖVGÜLER DÜZEN, KİMDİ?"

Turan, şunları kaydetti:

"Bizzat Kemal Kılıçdaroğlu, Zekeriya Öz'ün ne kadar dürüst bir savcı olduğunu meydanlarda anlatıyor ve dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Zekeriya Öz'ü tehdit ettiğini iddia edecek kadar rotasını şaşırıyordu. Hal böyleyken, Kılıçdaroğlu, bugün kalkmış 17-25 Aralık operasyonunu FETÖ'nün yaptığını itiraf ediyor ve Zekeriya Öz'ün FETÖ'cü olduğunu söylüyor. Peki, meydanlarda Zekeriya Öz'e övgüler düzen, hukuksuz bir şekilde elde edilmiş ses kayıtlarını grup toplantılarında kürsüden dinleten, FETÖ'nün medya organlarına kayyım atanırken onların yardımına koşan kimdi? O tapeleri yayınlamak, FETÖ'cü savcıların adeta eli ayağı olmak, Pensilvanya'nın iddialarının ötesinde bir muhalefet yapamamak en hafif tabiriyle aymazlıktır. AK Parti'yi FETÖ'ye alan açmakla suçlayanların, ilk önce bunların hesabını verip özür dilemeleri gerekiyor."



