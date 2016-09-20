Adanalı Muhittin Felix’e rakip çıktı

Adana'da eski bordo bereli Muhittin Şahin (50), 45 kilometreyükseklikten dünyaya atlayıp39 kilometre olan dünyarekorunu kırmayı hayal ediyor. Şahin, Avusturyalı paraşütçü ve yüksek atlayışçı Felix Baumgartner'a ait 39 kilometrelik atlayışı 6 kilometre geliştirip, 45 kilometre yükseklikten Konya Ovası'na atlamak istediğini söyledi. Uzaydan dünyaya atlayış için gerekli helyum balonu, basınca dayanıklı uygun astronot kıyafeti ve fırlatma kapsülü gibi malzemelerle birlikte diğer gereksinimlerin yaklaşık30 milyon dolarlık bir maliyetininbulunduğunu kaydetti. 29Ekim 2017'de yapmayı planladığıatlayış için ABD'ye gidipNASA yetkilileri ile görüşmeler yaptığını söyleyen Şahin, bu imkanın kendisine sunulması için destek beklediğini belirtti.
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