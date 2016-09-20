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Adanalı Muhittin Felix’e rakip çıktı

Adanalı Muhittin Felix’e rakip çıktı
Adana'da eski bordo bereli (50), 45 kilometre yükseklikten dünyaya atlayıp 39 kilometre olan dünya rekorunu kırmayı hayal ediyor. Şahin, Avusturyalı paraşütçü ve yüksek atlayışçı Felix Baumgartner'a ait 39 kilometrelik atlayışı 6 kilometre geliştirip, 45 kilometre yükseklikten Konya Ovası'na atlamak istediğini söyledi. Uzaydan dünyaya atlayış için gerekli helyum balonu, basınca dayanıklı uygun astronot kıyafeti ve fırlatma kapsülü gibi malzemelerle birlikte diğer gereksinimlerin yaklaşık 30 milyon dolarlık bir maliyetinin bulunduğunu kaydetti. 29 Ekim 2017'de yapmayı planladığı atlayış için ABD'ye gidip NASA yetkilileri ile görüşmeler yaptığını söyleyen Şahin, bu imkanın kendisine sunulması için destek beklediğini belirtti.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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