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'yi korkusu sardı!

'nın "Fırat Kalkanı" operasyonu sürerken hem Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin 'a ilerleyişi 'yi iyice köşeye sıkıştırdı. ABD medyası ise terör örgütü 'nin sözcülüğünü yaptı.

ABDyi El Bab korkusu sardı!
Amerika Sesi () İngilizce, " destekli müttefikleri Suriye'de çatışmak üzere bu da zaten istikrarsız olan bir ittifakı sarsıyor" başlığı ile verdiği haber analizinde "Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli müttefikler stratejik bir kenti İslam Devleti terör grubundan kurtarmak için yarışırken büyük bir çatışmaya doğru yöneldiği görünüyor" yorumunu yaptı.

"WASHİNGTON İLE ANKARA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DAHA DA KARMAŞIKLAŞTIRIYOR"
Bu durumunun "Zaten gergin olan Washington ile Ankara arasındaki ilişkileri daha da karmaşıklaştırdığını ve istikrarsız IŞİD karşıtı ittifakı daha da gerdiğini" savunan VOA'ya göre, sadece ÖSO ve SDG'nın değil aynı zamanda Suriye ordusunun da hedefinde bulunuyor.

VOA, Suriye ordusunun oluşturduğu "tehdit"e rağmen ne SGD ne de ÖSO'nun aralarındaki büyük bir çatışmayı önlemek için müzake yapmadığını belirten VOA, "AB ordusu subayları, vekillerini birbiriyle savaşmaktan vazgeçmeye çalışıyor. Ancak diplomatik gözlemciler, ÖSO militanları ABD'nin niyetlerinden kuşkulanırken 'nin Suriye'nin kuzeyinde kontrol ettiği topraklarını genişletmeye kararlı olduğu için o çabaların sonuçsuz kalabileceğini söylüyorlar" dedi.

ÖSO'nun kuşkularının boyunun da, geçen hafta savaşçılarının bir grup ABD'li komandosunu Çobanbey'den kovması üzerine "Dramatik biçime gözlerin önüne serildiği"nin belirtildiği analizde "ABD özel kuvvet ekibinin daha sonra Türk subaylarının müdahalesinin ardından geri dönmelerine izin verildiği"ne dikkat çekildi.

VOA, ABD'nin YPG'ye verdiği desteğin ÖSO'da yarattığı rahatsızlığa vurgu yaptığı analizinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere New York'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamalara da değindi. Erdoğan'ın "Fırat Kalkanı" operasyonu kapsamında El Bab'a kadar gidileceği yönündeki sözlerine vurgu yapan VOA. SDG'nin de "Geri adım atmaya hiçbir niyetinin olmadığını" da belirtti.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 18:35
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