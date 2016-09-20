  1. İşbirlikçiyle de mücadele edilecek

, buna ne diyecek?

’nin “’dan ayrı bir örgüt” olarak kabul ettiği ’nin başına üst düzey PKK’lı terörist “Şahin Cilo” getirildi. O terörist, 4 milyon liralık arananlar listesinde yer alıyor

ABD, buna ne diyecek?
PKK'nın iki numaralı ismi ve 'nin Suriye sorumlusu Bahoz Erdal'ın öldürülmesinden sonra YPG'nin başına yine 'nın üst düzey isimlerinden Şahin Cilo kod adlı getirildi. Güvenlik kaynakları teröristin, aynı zamanda Türkiye'de kanlı eylemler planlayan PKK'nın taşeron örgütü TAK'ın da başındaki isim olduğunu belirledi. Azılı teröristin, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan "en çok aranan teröristler listesi"nde başına 4 milyon lira ödül konulan kırmızı kategoride yer aldığı öğrenildi. Örgütün 1997-2003 arasında "Avrupa sorumluluğunu" da üstlenen terörist bu tarihlerde örgütün Irak'taki Mahmur kampındaydı. 9 karakol saldırısıyla suçlanan teröristle ilgili 5 arama kararı bulunuyor. Öte yandan Hakkari'de PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında bir doçka mevzii ile cephanelik imha edildi, 1 terörist öldürüldü. Van'ın İpekyolu ilçesinde ise PKK'lı teröristler, emniyet binasına roketatarla saldırdı. Roketatar parçasının isabet ettiği bir evde 2.5 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.


Cilo kod adlı Ferhat i Şahin


Bahoz Erdal kod adlı terörist Fehman Hüseyin, Suriye'de öldürülmüştü.

SABAH
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  • 20 Eylül 2016, Salı 01:28
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