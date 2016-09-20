9 gün sonra

9 Günlük Bayram tatili sonrasında Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu'na, Başbakan Binali Yıldırım başkanlık etti. Başbakan YardımcısıNuman Kurtulmuş sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamadı. CumhurbaşkanıErdoğan'ın ABD programına katılan bazı bakanlar da yine toplantıda yer almadı. Bakanlar kurulunu ana gündemini iseterörle mücadele ve Fetullahçı TerörÖrgütü'ne yönelik çalışmalar oluşturdu.
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