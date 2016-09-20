  1. Siz yine de gaza gelmeyin
  2. Onlar bizim gururumuz

9 gün sonra

9 gün sonra
9 Günlük Bayram tatili sonrasında Çankaya Köşkü'nde toplanan 'na, Başbakan Binali Yıldırım başkanlık etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programına katılan bazı bakanlar da yine toplantıda yer almadı. Bakanlar kurulunu ana gündemini ise terörle mücadele ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik çalışmalar oluşturdu.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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