18 milyon öğrenci ders başı yaptı

Öğrenciler ve öğretmenler yaz tatilinin ardından dün ders başı yaptı. Yurt genelinde öğrencilere ilk derste 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri hakkında bilgi verildi. Darbe girişimi gecesine ilişkin videolar izletildi. Milli Eğitim Bakanlığı 18 milyonu aşkın öğrencinin ders başı yaptığı dün sabah okullara, "15 Temmuz" temalı taslak bir program gönderdi.