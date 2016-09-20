15 hain tutuklandı

Teröristbaşı Gülen ve çetesine yönelik süren temizlik operasyonları yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı araştırmalarını hızlandırdı. Aralarında ilçe emniyet müdürü, emniyet amiri ve başkomiserden oluşan 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.