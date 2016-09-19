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Zorla

Yeğenleri ile birlikte koyun otlatan Emine Turgut, 3 kişi tarafından silah zoruyla . Ailesini telefonla arayan kadının, “Hayatım tehlikede beni kurtarın” dediği öğrenildi

Zorla kaçırıldı
Filmleri aratmayacak olay Adana'da yaşandı. 30 yaşındaki Emine Turgut, 16 Eylül günü yeğeni Şeyma Turgut (15) ile birlikte hayvan otlatmaya gitti. Bir süre sonra bölgeye giden 3 kişi, Emine Turgut'u tüfekle tehdit edip zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Şeyma Turgut'un durumu anlatması üzerine babası Orhan Turgut, suç duyurusunda bulundu. Baba, kızını D.B., ile kuzenleri İ.B. ve A.B. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Ağabeyi Oktay Turgut ise, kardeşinin telefonla arayıp, 'Bilmediğim bir yerde karanlık bir odada zorla tutuluyorum. Hayatım tehlikede beni kurtarın' dediğini ileri sürdü. Genç kadın her yerde aranıyor.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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