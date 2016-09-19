Zorla kaçırıldı

Filmleri aratmayacak olay Adana'da yaşandı. 30 yaşındaki Emine Turgut, 16 Eylül günü yeğeni Şeyma Turgut (15) ile birlikte hayvan otlatmaya gitti. Bir süre sonra bölgeye giden 3 kişi, Emine Turgut'u tüfekle tehdit edip zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Şeyma Turgut'un durumu anlatması üzerine babası Orhan Turgut, suç duyurusunda bulundu. Baba, kızını D.B., ile kuzenleriİ.B. ve A.B. tarafından kaçırıldığınıileri sürdü. Ağabeyi Oktay Turgut ise, kardeşinin telefonla arayıp, 'Bilmediğim bir yerde karanlık birodada zorla tutuluyorum. Hayatım tehlikedebeni kurtarın' dediğini ileri sürdü. Genç kadın her yerde aranıyor.
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