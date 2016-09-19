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Yükseklik korkusu bayılttı

Yükseklik korkusu bayılttı
Ankara'dan Milas'ın ünlü turistlik mahallesi Ören'e giden kadın tatilci, yle uçmak için 650 metrelik Alatape'nin zirvesine çıktı. Son hazırlıklarını yapan tatilci, yamaç paraşütü pilotu Cumhur Durmaz eşliğinde, atlayış yaptı. Birkaç dakika sonra bağırmaya başladı. Paraşütün kemerlerine sımsıkı tutunarak, "Çok korkuyorum. Kusucam. Kötüyüm, bayılacağım" diyerek büyük panik yaşadı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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