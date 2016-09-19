YPG silahı Çukurca’da

Hakkari Çukurca'daki operasyonda Hudut Özel Harekat bölüğünce yapılan arazi taramasında Hantepe ve Seni Tepe'ye yakın bir bölgede PKK'ya ait ÇNRA (Çok NamluluRoket Atar) sistemi ele geçirildi. TSK'dan yapılan açıklamada, 107 mm çapındaki roketatarın YPG'yeBatılı ülkeler tarafındangönderilen silahlardan olduğuöğrenildi. Yağlısu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ise tank atışıyla imha edildi. Bu operasyonla, Çukurca'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplam 209 olduğu öğrenildi.
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