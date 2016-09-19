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YPG silahı Çukurca’da

YPG silahı Çukurca’da
Hakkari Çukurca'daki operasyonda Hudut Özel Harekat bölüğünce yapılan arazi taramasında Hantepe ve Seni Tepe'ye yakın bir bölgede 'ya ait ÇNRA (Çok Namlulu Roket Atar) sistemi ele geçirildi. TSK'dan yapılan açıklamada, 107 mm çapındaki roketatarın YPG'ye Batılı ülkeler tarafından gönderilen silahlardan olduğu öğrenildi. Yağlısu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ise tank atışıyla imha edildi. Bu operasyonla, Çukurca'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplam 209 olduğu öğrenildi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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