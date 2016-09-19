Yol ayrımı!

Trabzon-GümüşhaneKarayolu'nda dün korkunç birkaza meydana geldi! TrabzonDevlet Hava Meydanları İşletmesiMüdür yardımcısı 44 yaşındakiİsa Gençoğlu ile 10 yaşındakioğlu Ali İlker Gençoğlu öldü, eşive kızı yaralandı. Sabahın erkensaatlerinde yaşanan kazada, İsaGençoğlu Erzurum'da gerçekleşenakraba düğününe katılmak içineşi Nazan, 6 yaşındaki kızıAyşe Naz ve 10 yaşındaki oğluAli İlker Gençoğlu'nu yanınaaldı. Bölgedeki doğal güzelliklerigezerek düğüne gitti. Dönüşyolunda Çağlayan Mevkii'ndeGümüşhane'den Trabzon'a gidenİsa Gençoğlu yönetimindekiotomobil, yol kenarında parkhalindeki kamyona arkadançarptı. Sürücü Gençoğlu ve oğluAli İlker olay yerinde hayatınıkaybetti. Ağır yaralanan karısı vekızı tedavi altına alındı. Ayşe NazGençoğlu'nun hayati tehlikesininbulunmadığı belirtildi.
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