Yol ayrımı!

Trabzon-Gümüşhane Karayolu'nda dün korkunç bir kaza meydana geldi! Trabzon Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdür yardımcısı 44 yaşındaki İsa Gençoğlu ile 10 yaşındaki oğlu Ali İlker Gençoğlu öldü, eşi ve kızı yaralandı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan kazada, İsa Gençoğlu Erzurum'da gerçekleşen akraba düğününe katılmak için eşi Nazan, 6 yaşındaki kızı Ayşe Naz ve 10 yaşındaki oğlu Ali İlker Gençoğlu'nu yanına aldı. Bölgedeki doğal güzellikleri gezerek düğüne gitti. Dönüş yolunda Çağlayan Mevkii'nde Gümüşhane'den Trabzon'a giden İsa Gençoğlu yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Sürücü Gençoğlu ve oğlu Ali İlker olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan karısı ve kızı tedavi altına alındı. Ayşe Naz Gençoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.