Yangın yeri!

Şanlıurfa'da önceki gün Mustafa Güneş'e ait 2 katlı evin eski eşyaların bulunduğu terastaki odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Dumanlar ile alevleri fark edenaile fertleri, itfaiye ekiplerindenyardım istedi. Ekipler olayyerine sevk edildi. 2'nci kattaki odada bulunan engelli Emine Güneş ise evde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen kadın, itfaiye erlerinin büyük çabası sonrasıda dışarı taşındı. Güneş'in tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürüldü.
ÇEYİZ SANDIĞI YANDI Maddi hasarın oluştuğuyangında, odadaki çeyiz sandığıyanan genç kız ise gözyaşlarınaboğuldu. Bir mahalleli ise şunları söyledi: "Evdeydim. Bir anda çığlık sesleri duydum. Hemen dışarı koştum. Yükselen alevleri görünce yardıma koştum. Ancak bizimüstesinden gelebileceğimizbir durum yoktu. Yangın bayabüyümüştü. Daha sonra itfaiyegeldi. İçerdekileri kurtardı."
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