  1. Zorla kaçırıldı
  2. Gözyaşları şelale!

yeri!

2 katlı bir evin terasında çıktı. Engelli kadın ile kızı son anda kurtarıldı

Yangın yeri!
Şanlıurfa'da önceki gün Mustafa Güneş'e ait 2 katlı evin eski eşyaların bulunduğu terastaki odada bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Dumanlar ile alevleri fark eden aile fertleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler olay yerine sevk edildi. 2'nci kattaki odada bulunan engelli Emine Güneş ise evde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen kadın, itfaiye erlerinin büyük çabası sonrasıda dışarı taşındı. Güneş'in tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürüldü.

ÇEYİZ SANDIĞI YANDI
Maddi hasarın oluştuğu yangında, odadaki çeyiz sandığı yanan genç kız ise gözyaşlarına boğuldu. Bir mahalleli ise şunları söyledi: "Evdeydim. Bir anda çığlık sesleri duydum. Hemen dışarı koştum. Yükselen alevleri görünce yardıma koştum. Ancak bizim üstesinden gelebileceğimiz bir durum yoktu. Yangın baya büyümüştü. Daha sonra itfaiye geldi. İçerdekileri kurtardı."
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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