Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün düzenlenmesi planlanan "15 Temmuz Şehitlerini Anma" programı gelen baskılar üzerine otelyönetimi tarafından iptal edildi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Başkanlığı tarafından organize edilen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün katılacağı "15 Temmuz Şehitleri Anma" programı için yapılan sözleşmenin Fleming's Hotel tarafından "gelen baskılar" üzerine iptal edildiği bildirildi.

UETD Avusturya Başkanı Cem Aslan, "15 Temmuz Şehitleri Anma" programını gerçekleştirmek üzere Fleming's Hotel ile sözleşme yaptıklarını ancak söz konusu sözleşmenin bugün iptal edildiği haberinin kendilerine iletildiğini söyledi.

Otelin gerekçe olarak, "gelen tepkileri" gösterdiğini belirten Aslan, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nı düzenleyeceğimiz otelden gelen telefonda sözleşmenin iptal edildiği bildirildi. Yetkililer bana, gerek sosyal medya üzerinden gerek telefon ve mail yoluyla çok tepki aldıklarını, bu durumun otelin imajını zedelediği gerekçesiyle sözleşme maddelerinde yer alan 'Fleming's Hotel, imaj zedelenmesine yol açacak programları iptal etme hakkına sahiptir' maddesine dayanarak salon sözleşmesinin feshedildiğini aktardı." dedi.

Daha önce birçok program gerçekleştirdiklerini ve hiçbir sorunun yaşanmadığını hatırlatan Aslan, bu iptal kararının kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Güvenlik konusunda Avusturya polisine ve güvenlik güçlerine yüzde 100 güvendiklerini söyleyen Aslan, "Türkiye aleyhtarı gruplar ile bunların Avusturya ve Avrupa'daki destekçileri tarafından otele baskı yapıldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Aslan, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı"nı başka bir mekanda aynı saatte gerçekleştireceklerini kaydetti.

Öte yandan söz konusu programa katılmak üzere Viyana'ya gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 10. Bölge'de bir iş yerinin açılışını yaptı.