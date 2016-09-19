  1. Şehitlerin adı yaşatılacak
  2. YPG silahı Çukurca’da

Vatandaş kurtardı

Vatandaş kurtardı
Şırnak'ta yaşayan vatandaşlar, Irak'ın Kesta Köyü civarında bulunan PKK'lı teröristlerin, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı bölgesinde bulunan Andaç hudut taburlarına saldırı hazırlığı içinde olduğunu fark ederek durumu güvenlik birimlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede operasyon düzenlendi. 3 terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün kontrol noktası olarak kullandığı mevziler imha edildi.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar