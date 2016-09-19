Vatandaş kurtardı

Şırnak'ta yaşayan vatandaşlar, Irak'ın Kesta Köyü civarında bulunan PKK'lı teröristlerin, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı bölgesinde bulunan Andaç hudut taburlarına saldırı hazırlığı içinde olduğunu fark ederek durumu güvenlik birimlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede operasyon düzenlendi. 3 terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün kontrol noktası olarak kullandığı mevziler imha edildi.