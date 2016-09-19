İpekyolu Emniyet Amirliği binasına teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken güvenlik güçleri teröristlere yönelik operasyon başlattı.
Bu esnasında polis ekibine el yapımı patlayıcı atarak kaçan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon yürütülüyor.
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