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'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne hain saldırı

'ın İpekyolu ilçesinde PKK'lı teröristlerce emniyet amirliği binasına roketatar ve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Vanda İlçe Emniyet Müdürlüğüne hain saldırı

binasına teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken güvenlik güçleri teröristlere yönelik operasyon başlattı.

Bu esnasında polis ekibine el yapımı patlayıcı atarak kaçan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon yürütülüyor.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 22:17
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