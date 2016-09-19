TSK: DAEŞ'in komuta merkezi vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, dün kontrol altına alınan alan yaklaşık 900 kilometrekareye ulaşırken, Ateş Destek vasıtaları tarafından tespit edilen 75 DAEŞ hedefine 289 adet Fırtına mermisi atıldı.



TSK, Harekatın 27. gününde saat 18.00'e kadar yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Azaz-Rai bölgeleri arasında, Muhalif unsurlardan oluşan 5 Özel Görev Kuvvet Grubu, güney istikametinde DEAŞ'a yönelik taarruzlarına devamla; Rai batısında yer alan Sandarah ve Kadriş meskun mahallinde kontrolü sağladı. Rai-Cerablus bölgeleri arasında, halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerdeki savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edildi.



Kontrol altına alınan alan yaklaşık 900 kilometrekareye ulaşırken, Ateş Destek vasıtaları tarafından tespit edilen 75 DAEŞ hedefine 289 adet Fırtına mermisi atıldı. Harekatın ilk gününde bu yana toplam, 764 hedefe 3 bin 159 atım gerçekleştirildi.



Koalisyon Güçleri tarafından Sandarah ve Cakka bölgelerinde tespit edilen DAEŞ unsurlarına yönelik toplam 3 hava harekatı icra edildi, 1 komuta kontrol merkezi ve 2 EYP imha edildi. Suriye sınır hattında bir adet Bayraktar ve bir adet Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra ediliyor.