Torpilli facia

Özellikle bayramlarda eğlence amaçlı kullanılan ‘torpil’ adlı patlayıcılar, tehlike saçtı. Konya’da gözüne torpil parçası saplanan Lütfi Daldı’nın hayatı karardı! Bartın’da ise patlama sonucu bir gencin parmağı koptu, diğerinin de ayağı kırıldı
Bakkallarda bile satılantorpil adlıpatlayıcılarkonusundadenetimler yetersizkaldı. Özellikleçocuklar arasındaeğlence amacıylakullanılan bu patlayıcılar,tehlike saçtı. Kötühaberler ardı ardınasıralandı. Konya'da yaşayanLütfi Daldı (18), KurbanBayramı'nın ikinci günü parktaoturmaya başladı. Bu sıradaDaldı'nın yanına giden birgrup çocuk, oyun için "torpil" adıverilen patlayıcıdan attı. Patlamasırasında etrafa saçılan parçalardan biri,Daldı'nın sol gözünü hedef aldı. Talihsizgenç hastaneye kaldırıldı. Gözünesaplanan 2 santimetre büyüklüğündekitorpil parçası nedeniyle Daldı'nın solgözünde görme kaybı yaşandı.
ELİNDE PATLADI...
Bartın'da ise Halil Çekinmez (32),mahalledeki çocukları eğlendirmek içinelindeki torpili yaktı. Torpil patladı.Sağ elinin işaret parmağının bir bölümükopan Çekinmez, hastanede tedaviyealındı. Yine Bartın'da yaşanan birbaşka torpil faciası da ucuz atlatıldı.Bayram Sakar, oğlunu eğlendirmekiçin torpil patlatmaya çalıştı.
'DENETİMLER ARTIRILMALI '
Bayram Sakar, ağacın dalına takılarak önüne düşen torpilin üzerine basınca ayağından yaralandı. 3 parmağı kırılan Savaş Sakar hastanede tedaviye alındı. Ayağı alçıya alınan Sakar, "Torpili patlatmak için atınca ağacın dallarına çarptı ve önümüze düştü. Oğlum almasındiye üzerine bastım. Üzerine basar basmaz ayağımın altında patladı. Ayağımda kırıklar meydana geldi. Çocuklar, patlayıcı maddelerleoynamamalı. Denetimlerarttırılmalı" ifadelerini kullandı.
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