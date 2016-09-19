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li facia

Özellikle larda eğlence amaçlı kullanılan ‘’ adlı patlayıcılar, tehlike saçtı. Konya’da gözüne torpil parçası saplanan Lütfi Daldı’nın hayatı karardı! Bartın’da ise patlama sonucu bir gencin parmağı koptu, diğerinin de ayağı kırıldı

Torpilli facia
Bakkallarda bile satılan torpil adlı patlayıcılar konusunda denetimler yetersiz kaldı. Özellikle çocuklar arasında eğlence amacıyla kullanılan bu patlayıcılar, tehlike saçtı. Kötü haberler ardı ardına sıralandı. Konya'da yaşayan Lütfi Daldı (18), Kurban ı'nın ikinci günü parkta oturmaya başladı. Bu sırada Daldı'nın yanına giden bir grup çocuk, oyun için "" adı verilen patlayıcıdan attı. Patlama sırasında etrafa saçılan parçalardan biri, Daldı'nın sol gözünü hedef aldı. Talihsiz genç hastaneye kaldırıldı. Gözüne saplanan 2 santimetre büyüklüğündeki torpil parçası nedeniyle Daldı'nın sol gözünde görme kaybı yaşandı.

ELİNDE PATLADI...
Bartın'da ise Halil Çekinmez (32), mahalledeki çocukları eğlendirmek için elindeki torpili yaktı. Torpil patladı. Sağ elinin işaret parmağının bir bölümü kopan Çekinmez, hastanede tedaviye alındı. Yine Bartın'da yaşanan bir başka torpil faciası da ucuz atlatıldı. Bayram Sakar, oğlunu eğlendirmek için torpil patlatmaya çalıştı.

'DENETİMLER ARTIRILMALI '
Bayram Sakar, ağacın dalına takılarak önüne düşen torpilin üzerine basınca ayağından yaralandı. 3 parmağı kırılan Savaş Sakar hastanede tedaviye alındı. Ayağı alçıya alınan Sakar, "Torpili patlatmak için atınca ağacın dallarına çarptı ve önümüze düştü. Oğlum almasın diye üzerine bastım. Üzerine basar basmaz ayağımın altında patladı. Ayağımda kırıklar meydana geldi. Çocuklar, patlayıcı maddelerle oynamamalı. Denetimler arttırılmalı" ifadelerini kullandı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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