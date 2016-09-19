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'teki uygulaması kalkıyor

İçişleri Bakanlığı, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki () "" uygulamasını kaldırarak yeni düzenlemeler gerçekleştirdi.



Halk arasında "" olarak bilinen , uygulamada yaşanan bazı sorunlar, ihtiyaçlar ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yeniden düzenlendi.

İçişleri ile Maliye bakanlıklarınca yapılan değişiklikler şöyle:
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"Yerleşim yerleri giriş ve çıkışında yol üstü levhalar ile sabit radar uygulaması olduğuna dair ışıklı uyarı levhaları konulacak.Sabit radar noktalarından 500 metre öncesi ve sonrasında farklı hız limiti uygulanmayacak, 500 metre öncesinde sürücüler hız limitlerini de gösterir şekilde trafik levhalarıyla uyarılacak.
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Denetim yapılan yolda uygulanan hız limitinin onda birine tekabül eden mesafelerde birden fazla sabit radar denetimi gerçekleştirilmeyecek.

Örneğin hız limiti saate 100 kilometre olan yerde 10 kilometre, 70 kilometre olan yerde ise 7 kilometre mesafede aynı yön ve istikamette, birden fazla sabit radar sistemiyle denetim yapılmayacak."
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Yetkililer, TEDES'te vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeye gidildiğini, böylece kısa mesafe ve zaman aralığında birden fazla cezalı duruma düşülmesinin önüne geçildiğini kaydetti.

TEDES'lerin gelecek günlerde yeni düzenlemeye uygun hale getirileceği öğrenildi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 11:09
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