  1. İstanbul'da dev operasyon
  2. Ağrı Dağı’na misafir

Tatilci manzarası!

Tatilci manzarası!
Bursalı trekking rehberi , Balıkesir Erdek'teki plajda çevre kirliliğini görüntüledi. Bunu sosyal medya hesabında paylaşınca bir anda sanal alemin fenomeni oldu. Plajdaki, pet şişeden teneke kutularına kadar pek çok atığın yer aldığı görüntüler kısa sürede 200 bin kişi tarafından tıklandı.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar