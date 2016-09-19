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Suriyeliler dönüyor

Suriyeliler dönüyor
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 5 Eylül günü Reyhanlı İlçesi 'ndan çıkış yaparak Suriye'ye gitti. Bayram ziyaretini tamamlayanlar da yine Cilvegözü'nden gelmeye başladı. Dönüşler nedeniyle sınır kapısında büyük yoğunluk yaşandı. 5 Eylül tarihinde başlayan çıkışlarda 40 bin Suriyeli bayramlaşmak için ülkelerine gitmişti.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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