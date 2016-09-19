  1. FETÖ kitapları derede bulundu
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Şehitlerin adı yaşatılacak

Şehitlerin adı yaşatılacak
Ankara'da FETÖ'nün elinden alınan iki okula 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Sevda Güngör ve Jandarma Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin isimleri verildi. Şehit Sevda Güngör'ün babası , "Böyle bir okula isminin verilmesi çok iyi olmuş sonsuz gurur verici" dedi. Halit Yaşar Mine'nin annesi Ayşe Mine ise oğlunun isminin sonsuza kadar yaşayacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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