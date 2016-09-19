Şehitlerin adı yaşatılacak

Ankara'da FETÖ'nün elinden alınan iki okula 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Sevda Güngör ve Jandarma Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin isimleri verildi. Şehit Sevda Güngör'ün babası Mehmet Göngür, "Böyle bir okulaisminin verilmesi çok iyi olmuşsonsuz gurur verici" dedi. Halit Yaşar Mine'nin annesi Ayşe Mine ise oğlunun isminin sonsuza kadar yaşayacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
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