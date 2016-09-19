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Ruslar sandık başında

Ruslar sandık başında
Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, federal meclisinin aşağı kanadı olan Duma seçimleri için sandık başına gitti. Konsolosluktaki sandığa oylarını bıraktı. Oy verme işlemleri için konsolosluğa giden Rus Kültür-Sanat Derneği Başkanı İrina Balcı ise hemşehrilerine Rus bayrağı dağıttı.
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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