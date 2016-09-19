Ruslar sandık başında

Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, federal meclisinin aşağı kanadı olan Duma seçimleri için sandık başına gitti. Konsolosluktaki sandığa oylarını bıraktı. Oy verme işlemleri için konsolosluğa giden Rus Kültür-Sanat Derneği Başkanı İrina Balcı ise hemşehrilerine Rus bayrağı dağıttı.