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Parmaklarını böyle taşıdılar

Parmaklarını böyle taşıdılar
Samsun'un Ayvacık İlçesi'nde sol elini çalışan patoz makinesine kaptıran 'ın (43) parmakları koptu. Altan, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Samsun'dan ambulans helikopter istendi. İlçeye kısa sürede ulaşan ambulans helikopter, genç adamın kopan parmaklarını dikilmek üzere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Şenel Altan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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