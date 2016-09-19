Parmaklarını böyle taşıdılar

Samsun'un Ayvacık İlçesi'nde sol elini çalışan patoz makinesine kaptıran Şenel Altan'ın (43) parmakları koptu. Altan, ambulansla Ayvacık DevletHastanesi'ne kaldırılırken, Samsun'danambulans helikopter istendi.İlçeye kısa sürede ulaşan ambulanshelikopter, genç adamın kopanparmaklarını dikilmek üzere SamsunOndokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) TıpFakültesi Hastanesi'ne götürdü. Şenel Altan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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