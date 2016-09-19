Paralel yapı

FETÖ'nün MHP'de muhaliflerikullanarak kurultay süreci ile partiye sızmagirişiminin detayları netleşmeye başladı.Ağırlıklı olarak Meral Akşener ekibineyönelik inceleme genişletildi. AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı, kurultaysüreci ile 2011 yılında MHP GenelBaşkanı Devlet Bahçeli'nin en önemlikurmaylarını tasfiye ettiren kaset kumpasıarasında bağlantılar olduğunu tespit etti.Soruşturmanın özellikle kurultay sürecinidesteklediği iddia edilen işadamlarınınhesap hareketliliği ile somutluk kazanacağıbelirtildi. FETÖ'nün MHP ayağına yönelikgerçekleştirilen soruşturmanın Mali SuçlarıAraştırma Kurulu'nda (MASAK) gelecekraporlar doğrultusunda genişleyeceğiöğrenildi. Öte yandan FETÖ'nün finansayağından tutuklu TUSKON üyesi işadamları ile MHP'ye kaset kumpasıarasında bağlantı olduğuna dikkat çekiliyor.Gelişmeler karşısında Akşener ve ekibi iseçalışmalarına hız kazandırdı. Akşener'inkendine yakın internet siteleri ve sosyalmedya hesabı üzerinden delegelerinFETÖ kapsamında gözaltına alındığınayönelik spekülasyon yaptığı iddiaediliyor.
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