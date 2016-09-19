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Paralel yapı

Paralel yapı
FETÖ'nün 'de muhalifleri kullanarak kurultay süreci ile partiye sızma girişiminin detayları netleşmeye başladı. Ağırlıklı olarak ekibine yönelik inceleme genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultay süreci ile 2011 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en önemli kurmaylarını tasfiye ettiren kaset kumpası arasında bağlantılar olduğunu tespit etti. Soruşturmanın özellikle kurultay sürecini desteklediği iddia edilen işadamlarının hesap hareketliliği ile somutluk kazanacağı belirtildi. 'nün MHP ayağına yönelik gerçekleştirilen soruşturmanın Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda (MASAK) gelecek raporlar doğrultusunda genişleyeceği öğrenildi. Öte yandan FETÖ'nün finans ayağından tutuklu TUSKON üyesi iş adamları ile MHP'ye kaset kumpası arasında bağlantı olduğuna dikkat çekiliyor. Gelişmeler karşısında Akşener ve ekibi ise çalışmalarına hız kazandırdı. Akşener'in kendine yakın internet siteleri ve sosyal medya hesabı üzerinden delegelerin FETÖ kapsamında gözaltına alındığına yönelik spekülasyon yaptığı iddia ediliyor.

Rüstem Mehmet HAZNEDAR
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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