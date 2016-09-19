ÖSO ilerliyor

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 26'ncı gününde Kilis'in karşısındaki Suriye köylerinde bulunan DAEŞ hedefleri, havadan uçaklar, karadan ise obüs ve roketatarlar ile vuruldu. Karamezra, Savran, Kefarganni ve Baragat köylerindeki terör hedefleri imha edilirken Özgür Suriye Ordusu güçlerinin de ilerleyişi devam etti. El Bab'a10 kilometre uzaklıkta olanÖSO güçlerinin, bazı noktalarda DAEŞ militanlarının gösterdiği direniş nedeniyle yavaş ilerlediği kaydedildi. Rai bölgesinde çıkan çatışmalarda 1 Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu mensubu 6 kişi yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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