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ilerliyor

ÖSO ilerliyor
Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 26'ncı gününde Kilis'in karşısındaki Suriye köylerinde bulunan DAEŞ hedefleri, havadan uçaklar, karadan ise obüs ve roketatarlar ile vuruldu. Karamezra, Savran, Kefarganni ve Baragat köylerindeki terör hedefleri imha edilirken Özgür Suriye Ordusu güçlerinin de ilerleyişi devam etti. El Bab'a 10 kilometre uzaklıkta olan ÖSO güçlerinin, bazı noktalarda DAEŞ militanlarının gösterdiği direniş nedeniyle yavaş ilerlediği kaydedildi. Rai bölgesinde çıkan çatışmalarda 1 Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu mensubu 6 kişi yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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