Milletin merkezi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki halka açık olan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, tamamlandı. En ileri düzey donanımlı çok amaçlı salonlardan biri olan bu merkez, klasik müzikten operaya, elektro-aküstik konserlerden müzikallere, konferanslara, prömiyerlere ve bunun gibi her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek. Salon, 2 bin 41 seyircinin, etkinlikleri konforlu bir şekilde izlemesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu özel tasarım sayesinde, en arka sırada oturan seyircinin sahneyi rahat bir şekilde görmesi, 3D Elektro Akustik Ses Sistemi sayesinde sahnedeki gösteriyi veya konuşmayı rahatça dinlemesi sağlandı.