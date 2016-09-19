Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda FETÖ'nün kapatılan yayın organlarıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.

"NİYE KAPATIYORSUNUZ KARDEŞİM"

Terör örgütünün televizyon kanallarının kapatılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "niye kapatıyorsun kardeşim" dedi.

"O TELEVİZYONLARDA TARAFSIZ PEK ÇOK KİŞİ HABER VE PROGRAM YAPIYORDU"

Ahmet Hakan'ın "örgütün yayın organı mı olsun, 15 Temmuz darbesini yapan adamların..." şeklindeki itirazı karşısında ise Kılıçdaroğlu, "hayır, hayır efendim. Şimdi bakın, o televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum." ifadelerini kullandı.