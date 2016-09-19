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Kılıçdaroğlu'nun sevgisi!

CHP Genel Başkanı , olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında FETÖ'nün yayın organlarının kapatılmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlunun FETÖ sevgisi!

, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda 'nün kapatılan yayın organlarıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.

"NİYE KAPATIYORSUNUZ KARDEŞİM"
Terör örgütünün televizyon kanallarının kapatılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "niye kapatıyorsun kardeşim" dedi.

"O TELEVİZYONLARDA TARAFSIZ PEK ÇOK KİŞİ HABER VE PROGRAM YAPIYORDU"
Ahmet Hakan'ın "örgütün yayın organı mı olsun, 15 Temmuz darbesini yapan adamların..." şeklindeki itirazı karşısında ise Kılıçdaroğlu, "hayır, hayır efendim. Şimdi bakın, o televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum." ifadelerini kullandı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 00:43
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