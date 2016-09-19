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Kendini tavana astı

Kendini tavana astı
İzmir'de dün psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma giren 17 yaşındaki K.G., evde kimsenin olmadığı sırada odasında kendini tavana iple astı. Ablası, kardeşini ipte asılı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirlerdi. Bir süre öncede girişiminde bulunduğu belirtilen Kemal Göçgen'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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