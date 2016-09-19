Karanlık pencere

Edirne'de önceki gün akıllara durgunluk verecek cinsten bir olay yaşandı... 14 yaşındaki genç bir kız oturdukları dairenin penceresinden düştü. Sıra dışı olay Keşan İlçesi'ne bağlı Yeni Mahalle TOKİ Konutları D Blok'ta meydana geldi. Keşan Dr. Rıfat Osman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bu yıl kayıt yaptıran lise öğrencisi Simay Yando, anneannesiyle yaşadığı 4'üncü katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Genç kızı kanlar içerisinde gören apartman sakinleri polise ve sağlık ekiplerine olayı haber verdi. İhbar üzerine hızlı kaza yerine giden sağlık ekipleri kızın ağır yaralandığını belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. soruşturuluyor Kafa travması geçiren ve vücudunda çok sayıda kırık bulunan genç kız, yoğun bakım servisine alındı. Ve yaşam savaşı verdiği açıklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.