  1. Hayatları zehir oldu
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Kanala uçuran konvoy

Kanala uçuran konvoy
Adana'da yaşayan nişanlı Nagihan Hayta ile Mehdi Yılmaz, akrabalarının düğününe gitmek üzere konvoya katıldı. Yılmaz, Yeşil Bulvar'a girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettti. DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Nişanlı çiftin kanala düşmesi sonrası konvoydaki genç kızın ağabeyi Ahmet Hayta otomobilden inerek kanala atladı. Çifti kurtarmaya çalıştı. Hayta bir süre sonra ikiliyi kurtarıp kanalın dışına çıkarmayı başardı.
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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