Kan kardeşler

Bingöl M Tipi Cezaevi'nden firar ettikten bir gün sonra yakalanan ve daha sonra konuldukları Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden 5 Mart 2016 yılında kaçan 6 PKK'lı teröristten 4'ünün, örgütün Kuzey Irak'taki Kandil Dağı'nda olduğu ortaya çıktı. Bingöl'deki M Tipi Cezaevi'nden 25 Eylül 2013 tarihinde tünel kazarak kaçan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 18 PKK'lı arasında bulunan 6 mahkum, daha sonra Diyarbakır Yüksek Güvenlikli D Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. 5 Mart 2016 tarihinde içeridenyardım alan, havanın sisli oluşu ve güvenlik kameralarınınsağlıklı çalışmamasından da yararlanan teröristlerden Diyar Kaydu, Ulaş Arslan, Beşir Arcagök, Osman Kılıç, Devrim Kavak ve Ramazan Aslan kaçtı. Tüm aramalara karşın yakalanamayan 6 PKK'lıdan 4'ü Kandil'de ortaya çıktı.
Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden 6 PKK'lı mahkumun firarıyla ilgili soruşturmada 3 infaz koruma memuru teröristlerin firarına yardımcı oldukları gerekçesiyle tutuklandı, 3 infaz koruma memuru da açığa alındı. Tutuklu infaz koruma memurlarından Mahmut U., kaldığı Elazığ Cezaevi'nde intihar etti. FETÖ soruşturmasında da cezaevindenbirçok personel gözaltına alınırken, teröristlerinFETÖ'cü gardiyanlar tarafından serbestbırakıldığı anlaşılmıştı.
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