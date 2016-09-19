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Jet tıraş

’ın ikiz leri, 63 metreye kadar yükseldi. Bu durum F-16’ların uçuş güvenliğini tehdit etti. 13 yıl süren dava bitti. Dev vinçler kat yüksekliğini 35 metreye indirmek için tıraşlama işlemine geçti

Jet tıraş
Diyarbakır'da 1998'de Polat İnşaat Şirketi tarafından ruhsat ile yapılmaya başlanan 22 katlı ikiz kuleler, uçuş güvenliğine takıldı. Binaların yüksekliği 63 metreye kadar çıktı. Hava Kuvvetleri 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı ise yükselen binaların uçuş güvenliğini tehdit edip etmediğinin araştırılması için başvuru yaptı. Yapılan kontrollerde 'inşaatların belirlenen kriterden yüksek olduğu ve bunun uçuş güvenliğini tehdit ettiği' sonucuna varıldı. Bu karar üzerine Kayapınar Belediyesi imar planı değişikliğine giderek kat yüksekliğini 63 metreden 35 metreye düşürdü ve inşaat şirketine verilen ruhsat iptal edildi.

DEV VİNÇLER İŞ BAŞINDA
leri yapan şirket dava açtı. 13 yıl sonra dava karara bağlandı. "Uçuşlar için risk taşıdığı" gerekçesiyle yapımı durdurularak ruhsatı iptal edilen 22 katlı ikiz kuleler, mahkeme kararı ile traşlanmaya başlandı. Dev vinçler, yüksek katlardan parçalar aldı. Tıraşlama bedelinin belediye tarafından ödeneceği ancak daha sonra belediyenin bu bedeli inşaatı yapan firmadan tahsil edeceği açıklandı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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