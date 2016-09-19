İzinsiz bulundurmak yasak!

Adalet Bakanlığı, terör örgütlerince patlayıcı hammaddesi ve güçlendiricisi olarak kullanılan nitrat içeren gübrelerle ilgili cezaları artıran kanun tasarısını Başbakanlığa gönderdi. Tasarıyla yetkililerin izni olmaksızın bu tür maddelerin ithali, satışı, başkalarına verilmesi, nakli, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması suç olarak düzenleniyor. Bu suçu işleyenler "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan cezalandırılacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK)değişiklik öngören tasarı Başbakanlığa gönderildi. Tasarı ile getirilen önemli bazı düzenlemeler şöyle:

İZİNSİZ GÜBREYE 4 YIL HAPİS

Tasarıya göre, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis öngören tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçunu düzenleyen TCK'nın 174. maddesindeki cezanın alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. 174'ncü maddedeki, "maddelerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden" ibaresi, "maddeleri imal etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran" şeklinde değiştiriliyor. Böylece patlayıcı hammaddesi ve güçlendiricisi amonyum nitrat gibi maddeleri yetkililerden izin almaksızın başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduranlar da aynı ceza ile cezalandırılacak.