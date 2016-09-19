  1. Cumhurbaşkanı ABD'ye gidiyor

İzinsiz bulundurmak yasak!

'da yapılacak değişiklikle patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitratlı gübreyle yakalananlar cezalandırılacak. Tasarıya göre, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis öngören tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçunu düzenleyen TCK'nın 174. maddesindeki cezanın alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

İzinsiz bulundurmak yasak!

, terör örgütlerince patlayıcı hammaddesi ve güçlendiricisi olarak kullanılan nitrat içeren gübrelerle ilgili cezaları artıran kanun tasarısını Başbakanlığa gönderdi. Tasarıyla yetkililerin izni olmaksızın bu tür maddelerin ithali, satışı, başkalarına verilmesi, nakli, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması suç olarak düzenleniyor. Bu suçu işleyenler "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan cezalandırılacak.

TCK değişiyor, izinsiz gübrenin cezası var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Türk Ceza Kanunu'nda ()değişiklik öngören tasarı Başbakanlığa gönderildi. Tasarı ile getirilen önemli bazı düzenlemeler şöyle:

İZİNSİZ GÜBREYE 4 YIL HAPİS

Tasarıya göre, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis öngören tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçunu düzenleyen TCK'nın 174. maddesindeki cezanın alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. 174'ncü maddedeki, "maddelerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden" ibaresi, "maddeleri imal etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran" şeklinde değiştiriliyor. Böylece patlayıcı hammaddesi ve güçlendiricisi amonyum nitrat gibi maddeleri yetkililerden izin almaksızın başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduranlar da aynı ceza ile cezalandırılacak.
Etiketler: ,
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 09:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar