  1. Milletin merkezi
  2. Başbakan’dan öğrencilere mesaj

İstikbal uğruna

İstikbal uğruna
Genelkurmay Başkanı Orgeneral , 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine vurgu yaptı. Ardından şu ifadeleri kullandı: "Peygamber ocağı milli ordumuzun kahraman mensupları, tarihi boyunca vatanı, bayrağı, devleti ve istikbali uğruna canını feda ederek hain emellerin karşısına sıra dağlar gibi dikilmekte zerre kadar tereddüt etmemiştir."
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar