İşte “Ananasçı” hainin yeni görevi!

FETÖ'nün güçlü olduğu ülkelerdeki işadamlarını kapı kapı dolaşarak ziyaret eden ve mektup gönderen Fetullahçı hain Mustafa Günay'ın Türkiye'de yatırım yapılmasının engellenmesi ve ülkenin finans krizine girmesi için kara propaganda yaptığı öğrenildi. Firari Mustafa Günay hakkında yakalama kararı bulunuyor. Günay'ın FETÖ'cü ticaret ateşeleri üzerinde de etkili olduğu belirtiliyor.

17/25 Aralık yargı darbesi girişiminden hemen sonra ortaya çıkan " ananas lı" telefon konuşması günlerce gündemde kalmıştı. Tuskon 'un Genel Sekreteri Mustafa Günay arasında geçen konuşmada şifreli olarak ananaslardan bahsediliyordu. Uganda Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmelerin detaylarından bahseden Mustafa Günay, bu ananasların Türkiye'deki bazı işadamlarına ulaştırıldığından sözediyordu. Fetullah Gülen ile şifreli ananas görüşmesini yapan Tuskon'un Genel sekreteri Mustafa Günay'ın yurdışında FETÖ'nün etkili olduğu ülkelerdeki sanayici ve işadamlarına türkiye aleyhinde kara propaganda yaptığı öğrenildi. Türkiye'ye yatırım yapılmaması için gizli görüşmeler ve mektuplarla kara propaganda yapan FETÖ'cü hain Mustafa Günay'ın FETÖ içinde güçlü konuma gelen isimlerden biri olduğu öğrenildi.Sabah.com.tr'nin haberine göre Tuskon'un güçlü olduğu dönemde Türkiye'ye Tuskon üzerinden yabancı işadamlarını getiren Mustafa Günay, Tuskon ile birlikte hareket etmeyen işadamlarını yıldırmak için elinden gelen tüm zorlukları çıkararak yatırım yapılmasını engelliyordu. Şimdi Türkiye'nin finans krizine girmesi için yurtdışında kara propaganda yapan Mustafa Günay'ın, darbenin imamı Adil Öksüz gibi özel yetiştirilmiş bir isim olduğu belirtiliyor.Türkiye'nin yurtdışındaki ticaret ateşelikleri üzerinde çok etkili bir isim olan FETÖ'cü firari Mustafa Günay, son dönemde çalışmalarını Afrika ve Latin Amerika ülkeleri üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Birçok İranlı işadamının yanısıra Danimarkalı ve İtalyan işadamları Tuskon ile birlikte hareket etmediği için büyük zorluklarla karşılaştığı ve Türkiye'yi terkettiği öğrenildi.