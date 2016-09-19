İrem DAEŞ’li teröristin elinde

Hatay İskenderun'da yaşayan Mustafa Demir, eşi Neslihan Açıkgöz'den ayrıldıktan sonra Suriye'ye gidip terör örgütü DAEŞ'e katıldı. Demir, 2 yıl önce eski eşini arayarak kızı İrem'i özlediğini, onu görmek istediğini söyledi. İrem'i babasına götüren Neslihan Açıkgöz, kızıyla bir gece geçirme isteğini kabul etti.
'YERİNİ SÖYLEMİYOR'
Açıkgöz, ertesi gün eski eşinin kızlarını da alarak Suriye'ye kaçtığını öğrendi. Kızının izini ararken bir süre sonra Demir'in çatışmada öldüğü haberini aldı. Kızı İrem'in ise Suriye'deDAEŞ militanı olan soyadınıbilmediği yeni eşi Hatice'ninyanında olduğunu öğrendi.Neslihan Açıkgöz, tümgirişimlerine rağmen kızınaulaşamadı. Anneanne Güneş Açıkgöz, "Torunum üvey annesinin yanında ve Suriye'de. Bize yerini bildirmiyor. Sadece fotoğraf gönderiyor. Artık dayanamıyoruz" diyerek gözyaşı döktü.
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