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İrem ’li teröristin elinde

Babasının Suriye’ye kaçırdığı 7 yaşındaki İrem Nur’dan yıllardır haber yok!

İrem DAEŞ’li teröristin elinde
Hatay İskenderun'da yaşayan , eşi 'den ayrıldıktan sonra Suriye'ye gidip terör örgütü 'e katıldı. Demir, 2 yıl önce eski eşini arayarak kızı İrem'i özlediğini, onu görmek istediğini söyledi. İrem'i babasına götüren Neslihan Açıkgöz, kızıyla bir gece geçirme isteğini kabul etti.

'YERİNİ SÖYLEMİYOR'
Açıkgöz, ertesi gün eski eşinin kızlarını da alarak Suriye'ye kaçtığını öğrendi. Kızının izini ararken bir süre sonra Demir'in çatışmada öldüğü haberini aldı. Kızı İrem'in ise Suriye'de DAEŞ militanı olan soyadını bilmediği yeni eşi Hatice'nin yanında olduğunu öğrendi. Neslihan Açıkgöz, tüm girişimlerine rağmen kızına ulaşamadı. Anneanne Güneş Açıkgöz, "Torunum üvey annesinin yanında ve Suriye'de. Bize yerini bildirmiyor. Sadece fotoğraf gönderiyor. Artık dayanamıyoruz" diyerek gözyaşı döktü.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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